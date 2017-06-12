Создано 12.06.2017 20:54

Автор: Natali

Выбоины – это болезнь дорог в любой стране. Эти ямы раздражают водителей, значительно ухудшают движение по шоссе, но, хуже всего, при отсутствии ремонта, они становятся третьей по счету причиной смертей на дороге.

Поэтому ученые из Нидерландов изучают материалы, способные к самовосстановлению, и могут применяться на асфальте и бетоне.

Для многих дорог используют асфальт. Материал достаточно пористый, что является и благом, и недостатком: поры поглощают шум, но также приводят к трещинам и выбоинам.

Специалист по материаловедению Эрик Шланген (Erik Schlangen), председатель экспериментальной микромеханики в Технологическом университете Делфта, работает над самовосстановливающимся асфальтом.

Он смешал стальные волокна с асфальтом, чтобы сделать материал проводящим, после, при движении большой асинхронной машины, с помощью тепла закрываются любые трещины.

Однако, поскольку для такого ремонта асфальта необходима асинхронная машина, асфальт нельзя назвать автономно самовосстанавливающимся, но это значительно облегчает ремонт.

Самовосстанавливающийся асфальт проходит испытания на 12 дорогах в Нидерландах; одна из них открыта с 2010 года, и все они находятся в отличном состоянии.

Обычные асфальтовые дороги, как правило, остаются в хорошем состоянии в течение семи-десяти лет, однако, как сказал Шланген, в следующие несколько лет будет понятна разница. Он также отметил, что предварительная стоимость разработанного асфальта может быть на 25% дороже обычного, но он «значительно продлит жизнь рабочего покрытия».

По предварительной оценке, экономия Нидерландов с самовосстанавливающимся асфальтовым покрытием составит 90 миллионов евро каждый год.

Асфальт - не единственный материал, с которым экспериментируют ученые. Команда Шлангена также рассматривает возможность добавления бактерий в бетон, чтобы также сделать его самовосстанавливающимся. В таком случае бактерии производят карбонат кальция для заполнения трещин. Ученый сказал, что в природе эти бактерии могут жить более 200 лет, поэтому они будут работать на протяжении всей «жизни» бетона. Людям бактерии не вредят. Сейчас ученые применяют материал к некоторым структурам и работают над его улучшением.

Facepla.net по материалам: citg.tudelft