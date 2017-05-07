Создано 07.05.2017 13:52

Автор: Natali

Проект Google, под названием Sunroof, который сможет оценить, получают ли дома достаточно солнечного света для перехода на солнечную энергию, несколько дней назад стартовал в Германии.

Это первый раз, когда проект Sunroof вышел за пределы США, где он, в конечном итоге, работает во всех 50 штатах после запуска в 2015 году.

Но, как и в случае с США, по оценкам Google, большинство домов в Германии не получает достаточного количества солнечного света для обеспечения эффективной работы солнечных систем. Однако, покрытие проекта пока ограничено густонаселенными районами, такими как Мюнхен и Берлин.

Google утверждает, что охвачено около 7 миллионов домов в Германии, или около 40 процентов домов в стране.

Тем не менее, этот инструмент является чрезвычайно простым способом быстро получить информацию, может ли на ваш дом, при условии, если он будет учтен проектом, установить солнечные батареи, чтобы сократить расход энергии.

Поскольку для запуска Sunroof в Германии Google сотрудничает только с одной энергетической компанией, E.on, этот инструмент работает немного по-другому, чем в США. Вместо того, чтобы предоставлять посетителям контактную информацию ряда поставщиков солнечных панелей, которые могли бы предложить установку солнечных систем, немецким домовладельцам будет предложено обратиться прямо к E.on вместо того, чтобы предлагать несколько вариантов.

В любом случае, Google не продает что-либо на данный момент — это действительно всего лишь справочный инструмент. Участие в проект Sunroof даже для компаний по установке панелей, контакты которых дает Google; Пресс-секретарь пояснил, что Google не зарабатывает никаких денег с продукта.

Facepla.net по материалам: google