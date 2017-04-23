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День Земли 2017 – Марш во имя Науки

Создано 23.04.2017 22:12
Автор: Natali

День Земли 2017 – Марш во имя Науки. Facepla.nnat последние новости экологии

В субботу сотни тысяч климатологов, океанографов, орнитологов и других сторонников науки собрались в марши по всему миру, пытаясь укрепить политический статус ученых, находящихся в шатком положении.

Основной Марш во имя Науки был проведен в Вашингтоне, округ Колумбия, где собралось более 150 тысяч человек, выступая против политики Дональда Трампа и призывая общественность встать на сторону науки.

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

«Наука - это очень нужная человеку вещь», - говорит Эшли Морган (Ashlea Morgan), доктор нейробиологии Колумбийского университета. «Марш позволит общественности узнать, что такое наука, и позволит нашим законодателям узнать, что наука жизненно важна».

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

 

День Земли 2017 – Марш во имя НаукиДемонстрация в Вашингтоне началась с митинга в Национальном молле, и подобные протесты прошли в сотнях городах по всей территории Соединенных Штатов и миру, включая марши в Европе и Азии.

Организаторы акций выступали против решений новоизбранного президента, Дональда Трампа, который пренебрежительно относится к проблемам изменения климата, называя его обманом, а работу ученых в этой области – мистификацией. Он также поставил под сомнение безопасность основных профилактических вакцин и порядочность ученых в этой области, и угрожает сократить финансирование многих университетов.

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

Недавнее предложение Белого дома по бюджету урежет около 7 миллиардов долларов, которые планировалось направить на научное финансирование в Национальные институты здравоохранения, обеспечивающих медицинские исследования.

Геологические институты, проекты, начиная от метеорологических спутников и заканчивая морскими исследованиями, работами по сохранению берегов, также ожидают серьезные финансовые сокращения на более, чем 30%, что повлечет за собой потерю рабочих мест для 15 000 сотрудников.

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

 

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

Джон Холдрен (John Holdren), научный консультант во время президентства Барака Обамы, сказал, что Трамп «не показал никаких признаков осознания значения науки и ее роли в управлении».

«Ученые поняли, что им придется стать активистами и выйти на митинг, чтобы получить возможность высказаться, они должны быть услышанными», - добавил он. «Если финансирование науки будет сокращено, проиграет все общество».

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

 

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

День Земли 2017 – Марш во имя Науки

«Нападение на науку вредит не просто ученым, а их способности защищать людей, это все олицетворяет изменение климата», - сказал д-р Джеффри Супран (Geoffrey Supran), эксперт в области возобновляемых источников энергии в Гарвардском университете.

«Когда политики угождают интересам ископаемого топлива, отрицая основные реалии климатологии и проводя политику антинаучного климата, они подвергают опасности рабочие места, справедливость и средства к существованию обычных людей повсюду».

Организаторы надеются, что проведенные демонстрации приведут к устойчивым, скоординированным действиям, направленным на то, чтобы убедить избранных должностных лиц принять политику, согласующуюся с научным консенсусом в отношении изменения климата, вакцин и других вопросов.

Facepla.net по материалам: nytimes

Author: Natali

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