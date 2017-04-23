Создано 23.04.2017 22:12

Автор: Natali

В субботу сотни тысяч климатологов, океанографов, орнитологов и других сторонников науки собрались в марши по всему миру, пытаясь укрепить политический статус ученых, находящихся в шатком положении.

Основной Марш во имя Науки был проведен в Вашингтоне, округ Колумбия, где собралось более 150 тысяч человек, выступая против политики Дональда Трампа и призывая общественность встать на сторону науки.

«Наука - это очень нужная человеку вещь», - говорит Эшли Морган (Ashlea Morgan), доктор нейробиологии Колумбийского университета. «Марш позволит общественности узнать, что такое наука, и позволит нашим законодателям узнать, что наука жизненно важна».

Демонстрация в Вашингтоне началась с митинга в Национальном молле, и подобные протесты прошли в сотнях городах по всей территории Соединенных Штатов и миру, включая марши в Европе и Азии.

Организаторы акций выступали против решений новоизбранного президента, Дональда Трампа, который пренебрежительно относится к проблемам изменения климата, называя его обманом, а работу ученых в этой области – мистификацией. Он также поставил под сомнение безопасность основных профилактических вакцин и порядочность ученых в этой области, и угрожает сократить финансирование многих университетов.

Недавнее предложение Белого дома по бюджету урежет около 7 миллиардов долларов, которые планировалось направить на научное финансирование в Национальные институты здравоохранения, обеспечивающих медицинские исследования.

Геологические институты, проекты, начиная от метеорологических спутников и заканчивая морскими исследованиями, работами по сохранению берегов, также ожидают серьезные финансовые сокращения на более, чем 30%, что повлечет за собой потерю рабочих мест для 15 000 сотрудников.

Джон Холдрен (John Holdren), научный консультант во время президентства Барака Обамы, сказал, что Трамп «не показал никаких признаков осознания значения науки и ее роли в управлении».

«Ученые поняли, что им придется стать активистами и выйти на митинг, чтобы получить возможность высказаться, они должны быть услышанными», - добавил он. «Если финансирование науки будет сокращено, проиграет все общество».

«Нападение на науку вредит не просто ученым, а их способности защищать людей, это все олицетворяет изменение климата», - сказал д-р Джеффри Супран (Geoffrey Supran), эксперт в области возобновляемых источников энергии в Гарвардском университете.

«Когда политики угождают интересам ископаемого топлива, отрицая основные реалии климатологии и проводя политику антинаучного климата, они подвергают опасности рабочие места, справедливость и средства к существованию обычных людей повсюду».

Организаторы надеются, что проведенные демонстрации приведут к устойчивым, скоординированным действиям, направленным на то, чтобы убедить избранных должностных лиц принять политику, согласующуюся с научным консенсусом в отношении изменения климата, вакцин и других вопросов.

Facepla.net по материалам: nytimes