Gigafactory 2. Гонка за вторым заводом Tesla

Создано 13.04.2017 00:08

Автор: Natali

С тех пор, как генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что в 2017 году компания будет принимать решение о местоположении нового завода в Европе, несколько стран приступили к активным действиям, чтобы убедить Tesla построить завод в своей юрисдикции.

Tesla Gigafactory Europe - это планируемое промышленное предприятие Tesla, Inc., которое будет расположено в Европе. Ожидается, что это будет комбинированное производство электрических аккумуляторов и автомобильный завод.

Первоначальное название для производства было Gigafactory 2, но в феврале 2017 года Tesla стала применять это название строящемуся в Буффало объекту SolarGity Gigafactory, который станет "крупнейшим в мире производством солнечных систем на западном полушарии", а приступить к работе он должен уже летом этого года.

Заводы, которые будут располагаться в Европе будут называться Gigafactory 3, 4 и 5 сответсвенно.

Проект действительно огромный, Tesla создаст 6500 прямых рабочих мест и более 22 000 рабочих мест в сопутствующих областях, инвестирует пять миллиардов долларов США для строительства завода. Большая часть сопутствующих рабочих мест будут предоставляться созданными предприятиями - поставщиками, необходимыми для нового производства.

Илон Маск говорит, что Tesla будет продавать полтора миллиона автомобилей ежегодно к 2018 году и миллион и более к 2020 году. Нет никаких сомнений в том, насколько современна и эффективна фабрика в Фримонте, Калифорния, и компании определенно понадобятся больше мощностей для производства автомобилей. Вопрос в том, где они будут расположены, и кто же получит настолько лакомый кусочек?

После размещения информации о поиске нового подходящего места, несколько стран тут же провели кампании, чтобы убедить Tesla построить завод на своей территории.

Представим все в хронологическом порядке:

В апреле 2016 года Франция предложила использовать старую атомную станцию Fessenheim.

Активисты Эльзасского региона Франции гордятся тем, что их «регион является лидером в области возобновляемых источников энергии и располагает большим количеством квалифицированных рабочих. Климат похож на климат Силиконовой долины, поэтому Tesla и ее сотрудники будут чувствовать себя как дома».

Позднее в 2016 году министр экономики Нидерландов Хенк Камп объявил о планах привлечь одного из крупнейших автопроизводителей и предложил несколько мест для нового Европейского производственного центра Tesla. Они рассматривали идею совместной работы с европейской штаб-квартирой Tesla, которая уже находится в Нидерландах, и работает в качестве отделочного завода.

«Благословленная солнцем» Португалия также надеется получить новое производство Tesla. Переговоры «прошли на самом высоком государственном уровне» в ноябре 2016 года. Конечно же, жители поддержали такое заветное желание интернет-кампаниями и петициями, .

«Испания любит Tesla». Регионы Испании наперебой создают интернет кампании и пишут открытые письма Илону Маску, чтобы обратить на себя внимание американского автопроизводителя.

Финский город Вааса также объявил о поддержке правительственной инициативы по привлечению завода, упомянув о ближайшем месторождении карбоната лития, крупнейшем в мире завода по переработке кобальта и ежегодном производстве никеля в 50 килотонн. «Это хорошая возможность для всей Финляндии», сказал о проекте Мика Линтиля (Mika Lintilä), министр экономики страны, добавив, что он будет поддерживать его «в максимально возможной степени».

Литва привлекла внимание Tesla в январе 2017 года, когда местное игровое сообщество объединилось, чтобы воссоздать потенциал Gigafactory в виртуальном мире Minecraft. Илон Маск, генеральный директор Tesla, даже упомянул проект в своем личном твиттере.

В феврале этого года шведская бизнес-группа Business Sweden совместно с NEVS, шведской автомобилестроительной компанией, отправили письмо Tesla, в котором они указали, что заинтересованы в сотрудничестве и предлагают перепрофилировать завод NEVS (старую фабрику Saab Automobile) в Тролльхеттане для нового Gigafactory.

В дополнение к новому объекту в Европе, в ближайшем будущем Tesla также планирует начать строительство новых Gigafactorу в Азии и США.

А как еще компания будет удовлетворять спрос на Tesla Model Y & Model 3, Tesla Model S & X, полуприцепы Tesla и пикапы, мини-автобусы Tesla, PowerWalls и Powerpacks Tesla?

Facepla.net по материалам: tesla