Создано 02.04.2017 21:51

Автор: Natali

Сразу после того, как новый президент США Дональд Трамп издал распоряжение о возвращении угольной энергии, вызывающей смог, мэры Лондона и Парижа приняли решение направить силы на уменьшение загрязнения воздуха в своих городах.

Мэр Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo) и мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) объявили о новой системе мониторинга выбросов автомобилей в своих городах с целью борьбы с проблемами качества воздуха, от которых страдают обе столицы. Их план позволит системе идентифицировать реальные показания выбросов автомобилей, что даст людям больше информации о загрязнении воздуха конкретных авто.

Оценка количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу каждого автомобиля будет основываться на результатах «реального» тестирования с использованием анализатора выбросов и Международного совета по экологически чистому транспорту.

«Мы должны иметь возможность создать надежную систему подсчета данных, которая будет предоставлена всем нашим гражданам и позволит им узнать, какие автомобили являются источниками определенных выбросов на самом деле», - сказала Идальго на международной конференции по загрязнению воздуха.

«Эта новая схема положит конец применяемым «стратегиям обмана» и предоставит лондонцам и парижанам честную, точную и независимую оценку выбросов автомобилей на наших дорогах», - добавил Хан.

По сообщениям французских СМИ, в следующие несколько недель на улицах Парижа и на различных транспортных средствах будут установлены устройства контроля выбросов. Сеул планирует также использовать тактику мониторинга, чтобы получить контроль над загрязнением воздуха в южнокорейской столице.

В результате загрязнения воздуха 9 000 человек умирают в Лондоне ежегодно. В Париже это число составляет около 2500 человек.

Facepla.net по материалам: uk.investing