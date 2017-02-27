Создано 27.02.2017 21:37

Автор: Natali

Забудьте о пластике и коже животного, ваш следующий кошелек может быть изготовлен из более этических и экологически чистых материалов, как например, банановое волокно.

Green Banana Paper, компания из Кусаие (один из четырёх штатов Федеративных Штатов Микронезии), использует отходы бананового дерева, перерабатывая необычный материал в стильные и прочные веганские кожаные кошельки.

Компания выступила со своим проектом на площадке Kickstarter, чтобы представить эти экологически чистые кошельки на мировом рынке и улучшить жизнь местных фермеров.

Бананы очень вкусный продукт и его легко употреблять, но урожай требует огромного количества деревьев.

По всему острову находится порядка 200 000 деревьев банана, и после очередного сбора урожая местным фермерам приходится срезать каждое дерево, чтобы стимулировать производство фруктов.

Большой объем оставшихся отходов в виде древесного волокна, как правило, оставляют разлагаться на земле, но компания Green Banana Paper увидела бизнес возможность с экологическими и социальными выгодами.

Основатель компании Мэтт Симпсон (Matt Simpson), выходец из Новой Англии, начал производство прочных и водостойких бумажников, на конструкцию которых он был вдохновлен «кокосовыми пальмами, жизнью в океане и людьми Микронезии».

«Бумажники Green Banana Paper не только экологичны; они также помогают обеспечить прожиточный минимум для семей Кусаие», говорится в сообщении компании.

«Мэтт надеется продолжать наращивать объемы производства, и пригласить еще больше людей с острова участвовать в этом по-настоящему социально-ориентированном бизнесе».

Green Banana Paper запустила свою кампанию на краудфандинговой площадке Kickstarter, чтобы собрать средства для найма большего числа сотрудников и повышение качества производимых товаров.

Сторонники проекта также могут приобрести для себя кошелек из бананового дерева, компания обеспечивает международную доставку.

Facepla.net по материалам: kickstarter