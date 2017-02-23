Создано 23.02.2017 13:45

Автор: Natali

Вчера на пресс-конференции ученые NASA рассказали о необыкновенном новом открытии - первой известной системе из каменистых семи планет, размером с Землю, вращающихся вокруг одной звезды. Три из семи планет расположены на идеальном расстоянии от солнца и потенциально содержат жидкую воду, что, как мы знаем, делает их пригодным для жизни.

Это самое большое количество пригодных для жизни планет, когда-либо найденных вокруг одной звезды за пределами нашей Солнечной системы. Важно отметить, что просто потому, что эти планеты потенциально могут удерживать жидкую воду, не означает, что они это делают – просто такая вероятность гораздо выше, учитывая их расположение.

Планеты вращаются вокруг ультра-холодного карлика под названием TRAPPIST-1, расположенного примерно в 40 световых лет от Земли в созвездии Водолея.

Система названа в честь телескопа TRAPPIST (The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope), который находится в обсерватории в Чили.

В мае 2016 года, ученые TRAPPIST объявили, что они обнаружили три планеты в системе.

Spitzer, Космический телескоп NASA, смог подтвердить существование этих экзопланет, и еще четыре дополнительные планеты. Результаты исследования NASA были опубликованы сегодня в журнале Nature.

Что особенно интересно о системе TRAPPIST-1, так это то, как отличается его обитаемая зона от нашей системы. Поскольку звезда гораздо холоднее, чем наше Солнце, планеты находятся гораздо ближе к Солнцу, чем Земля и потенциально могут иметь жидкую воду.

На самом деле, все семь планет TRAPPIST-1 ближе к звезде, чем находится Меркурий к нашему Солнцу, и каждая из планет расположены так близко друг к другу, что они появляются у друг друга в небе, таким же образом, как луна появляется в нашем.

Ученые NASA также предполагают, что планеты могут не иметь собственную ось вращения, так что одна сторона планеты всегда обращена к светящей звезде, что означает постоянный дневной свет, а другая находится в вечной ночи. Это может привести к погодным условиям, значительно отличающимся от всего, что мы когда-либо видели прежде на Земле, и к большой разнице температур от одной стороны к другой.

Телескоп Spitzer смог обнаружить наличие планет, наблюдая за инфракрасными волнами, излучаемыми звездой в течение периода 500 часов. Каждый раз, когда планета пересекает точку перед звездой, телескоп может обнаружить изменения яркости звезды.

NASA также использовали в исследовании космический телескоп Хаббла, чтобы определить, были ли планеты скалистыми, или, имели просто «пухлую» атмосферу, как у газовых гигантов нашей собственной системы.

Все еще много мы не знаем об этих планетах, но исследования будут продолжаться. На данный момент, космический телескоп Kepler также записывает наблюдения о системе, что позволит уже в марте узнать больше свойствах экзопланет.

Новый телескоп NASA James Webb Telescope будет также наблюдать за TRAPPIST-1 после своего запуска в 2018 году, и будет анализировать температуру планет, давление на поверхности и атмосферный состав - все ключевые факторы, которые покажу, могут ли эти миры на самом деле поддерживать жизнь.

Facepla.net по материалам: NASA