Создано 20.02.2017 13:19

Автор: Natali

Город Ланкастер, штат Калифорния, стал на один шаг ближе, чтобы стать городом с нулевым потреблением энергии. Это означает, что город обладает высокой энергоэффективностью, и сможет вырабатывать энергию из возобновляемых источников и потреблять её в равном количестве в течение года.

Согласно постановлению, которое недавно было выдвинуто городским советом, все новые дома должны быть оборудованы солнечными батареями или ими должны быть предприняты другие шаги в направлении уменьшения количества потребляемой энергии. Конечной целью является создать город с поистине устойчивым будущим.

«Это большой шаг для Ланкастера, мы намереваемся стать городом с нулевым потреблением энергии» сказал мэр Р. Рекс Пэррис (R. Rex Parris) в своем заявлении.

«Распоряжение о нулевом потреблении энергии расширяет предыдущее распоряжение [которое обязывало устанавливать солнечные системы], так что новые дома, построенные в Ланкастер, теперь будут не только экологически чистыми, но и будут иметь нулевое воздействие на окружающую среду, при одновременном снижении затрат на энергию для домовладельцев».

Предлагаемое распоряжение требует, чтобы все новые дома, построенные в 2017 году и позже, выбрали один из трех вариантов использования энергии: установить фотоэлектрические панели, чтобы обеспечивать два ватта энергии на каждый квадратный фут; выплачивать взносы по предотвращению изменения климата, которые приведут к скидке для стоимости получаемой энергии; или выбрать комбинацию из обоих вариантов.

Уже разработано требуемое технико-экономическое обоснование для постановления, которое необходимо, прежде чем получить одобрение от Калифорнийской Комиссии по энергетике. Все процессы по утверждению, как ожидается, будут завершены к концу года.

Facepla.net по материалам: energy.ca.gov