Создано 24.01.2017 13:29

Автор: Natali

В то время, как первого января на большей части мира звенели бокалы и небо озаряли праздничные фейерверки, Индия начала новый год запретом одноразовой пластиковой тары.

Для того, чтобы уменьшить растущее загрязнение окружающей среды в столице страны - Дели, Национальный трибунал по вопросам экологии не только запретил пластиковую одноразовую тару (как пластиковые пакеты и емкости) на территории Дели, но также повлиял на принятие «срочные мер» представителями властей по сокращению отходов на трех основных свалках Okhla, Gazipur, и Bhalswa, где, по утверждениям жителей, используют нелегальные технологии массового сжигания мусора, что вызывает загрязнение воздуха.

«Каждая из этих свалок является отображением того беспорядка и риска, который может быть создан для окружающей среды, здоровья людей и Дели», сказал в своем заявлении Сватантер Кумар (Swatanter Kumar), возглавляющий трибунал.

Национальный трибунал по вопросам экологии остро критиковал правительство Дели за его «бездейственность» над ростом количества настолько густого и едкого смога, ставшего причиной ожогов дыхательных путей и слизистых глаз.

Предприятиям, которые не соответствуют требованиям, изложенным в Актах по предупреждению и борьбе с загрязнением воздуха и правилам по управлению ликвидацией твердых отходов будет грозить штраф 500 000 рупий или $7 346 в американских долларах за инцидент, сказал Кумар.

Кроме того, производителям овощей и скотобойням, которые бросают мусор в общественные места, придется раскошелиться в 10 000 рупий ($ 147) в качестве компенсирующих затратах.

Многие жители Дели хорошо отнеслись к нововведениям, необходимость которых давно назревала.

«Это блестящий ход», сказал Hindustani Times Прияншу Шарма (riyanshu Sharma), который изучает гостиничный менеджмент. «Вокруг нашего дома находятся огромные ямы с мусором, которые не очищаются в течение нескольких дней. Люди также должны научиться не мусорить. Чистый Дели всегда будет лучшим Дели».

Другие относятся к новым законам с осторожностью: «Мы пытаемся сохранить наш город чистым с помощью различных программ, и это здорово, что другие тем или иным способом будут участвовать», сказал Приядаршини Валеча (Priyadarshini Valecha), который владеет компанией по управлению отходами в Гургаоне. «Ввод штрафа является эффективным способом сокращения отходов. Но только время покажет, насколько успешно это будет. Я сам хочу этого больше всего».

Facepla.net по материалам: indiatimes