Создано 07.12.2016 15:39

Автор: Natali

Канада и Франция недавно объявили, что планируют прекратить работу угольных электростанций, но Финляндия может опередить их обоих, став первой страной в мире, запретившей угольную промышленность. Министерство занятости и экономики выступило с заявлением, в котором говорилось о стремлении прекратить использование угля в течение 2020-х годов.

Конечная цель состоит в том, чтобы стать полностью углеродно-нейтральной, может быть, даже, уже к 2050 году.

На данный момент Финляндия получает 10 процентов своей энергии с помощью угля и 40 процентов от ископаемого топлива. Но страна надеется поменять местами эти статистические данные. Правительство хочет увеличить производство энергии с помощью возобновляемых источников энергии и достигнуть 50 процентов, а в конечном счете, надеется создать энергетическую систему, основанную, согласно заявлению, исключительно на возобновляемых источниках энергии.

Приверженность Финляндии к поставленной цели может быть более прочнее, чем у Канады или Франции. Питер Лунд (Peter Lund), председатель руководящей группы по энергетике из Консультативного совета европейской академий наук, сказал, что план Франции по закрытию угольных электростанций имеет «большую степень свободы», чем действия Финляндии.

Аналогичным образом, план Канады по закрытию угольных электростанций включает в себя пространство для маневра, с помощью которого можно продолжать использовать уголь до тех пор, пока работает технология улавливания углерода.

Энергосистема Финляндии все еще имеет свои недостатки, такие как сжигание древесины для производства энергии. Страна в настоящее время получает 27 процентов своей энергии от сжигания древесины, которая выпускает углекислый газ; если деревья не высаживать на их месте, то производимый СО2 не будет поглощаться.

Тем не менее, угольный запрет в Финляндии потенциально может стать хорошим примером для сокращения выбросов углекислого газа во всем мире. Лунд считает, что «чем больше стран присоединится к программе по сокращению угольной промышленности, тем лучше для климата, поскольку это заставит другие страны следовать этому примеру».

Парламент Финляндии в настоящее время находится в процессе обсуждения амбициозной энергетической стратегии.

Facepla.net по материалам: easac.eu