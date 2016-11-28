Создано 28.11.2016 18:32

Автор: Natali

Канада объявила на днях, что полностью откажется от угольной промышленности на 10 лет раньше, чем ранее планировалось, с целью закрытия всех угольных электростанций к 2030 году. Как сказано в официальном сообщении, этот шаг является ключевой частью плана канадского правительства, который удовлетворяет требования парижской встречи по вопросам климата, где руководство страны на высшем уровне обязалось к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 30 процентов, по сравнению с уровнем 2005 года.

Избавление от угольных электростанций в Канаде означает сокращение выбросов парниковых газов на 66 тонн ежегодно. Это также означает, что к 2030 году 90 процентов энергии Канады будет поступать из не-углеродоемких источников, а используя гидроэлектроэнергию, ядерную, ветровую и солнечную энергию.

Канада также находится в разгаре введения общенационального налога на выбросы углекислого газа, который может быть введен в провинциях, которые не составили свои собственные планы по сокращению выбросов. Несмотря на объяснимую враждебность нескольких провинций, которые продержались вплоть до недавнего срока, все регионы страны, за исключением провинции Саскачеван, теперь согласились создать свои собственные планы по сокращению выбросов СО2.

Тем не менее, в то время как страна отказывается от угля, она положительно смотрит на другие проекты, которые приведут к значительным выбросам парниковых газов. Как например, крупный проект сжиженного природного газа (LNG) в Британской Колумбии, а также потенциальное одобрение большего количества нефтепроводов для перемещения битуминозного песка из Альберты на рынок.

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